 Es-Es beklemede – Fotomaç – 17 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Es-Es beklemede

    Es-Es beklemede
    , ile evinde oynayacağı kritik maçta yeni stat için müjdeli haberi bekliyor. Başkan Halil Ünal, "Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı ve Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, yeni stat açıklamasını yapacak. Eskişehirspor camiası ve taraftarı müjdeli haberi bekliyor" diye konuştu.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Es-Es beklemede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.