 Tarzanlar hırs yaptı – Fotomaç – 16 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Tarzanlar hırs yaptı

    Tarzanlar hırs yaptı
    'de 9 maçtır galip gelemeyen sonuncu 'da teknik direktör , Samsun maçı öncesi takımda büyük bir kazanma isteği olduğunu belirtti. Karafırtınalar, "Futbolcularım antrenmanlarda çok hırslı. Şimdiye kadar çalıştığım takımlarda görmediğim kadar hırslı çalışıyorlar" bilgisini verdi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tarzanlar hırs yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.