 Malatya havaya giriyor – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Malatya havaya giriyor

    Malatya havaya giriyor
    'in lideri Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz, Malatya kentinin yavaş yavaş şampiyonluk havasına girdiğini kaydetti. Buz, "İlk 10 haftada 2001 yılından bu yana 25 puana ulaşan olmamış. Kentin ve taraftarın havaya girmesi bizler açısından önemli. Haftalardır lideriz, istatistiklere bakmıyoruz. Olaylara maç maç bakıyoruz" diye konuştu.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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