 ‘Gideceğimiz yer belli’ – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    ‘Gideceğimiz yer belli’

    ‘Gideceğimiz yer belli’
    'in şampiyonluk adaylarından 'da 3. dönemini yaşayan teknik direktör , 5. haftada geldiği Yiğidolar'da 5 lig maçında da yenilgi yüzü görmedi. Tecrübeli teknik adam, "Hem camia, hem teknik ekip hem de futbolcular olarak gideceğimiz yer belli" diye Süper Lig iddiasını ortaya koydu.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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