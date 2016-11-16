GAP Arena karanlığa gömüldü!
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:21
- Yasak kalktı!
Toplam 4
Yorum
mustafa cagri Oncedendi o koltuk kirip kacmalar artik parasini hangi taraftar kulubu kirdiysa alirlar son kurusuna kadar o kulupte hangi taraftarlarinin gittigini bilir birdaha ona gore goturmez o taraftarlari
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Toplam 116
Yorum
Ali Ben sinirlenmedim şahsen adam haklı ben hiç bir Avrupa spor kanalında GS fb derbisini canlı yayınladıklarıni görmedim
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Toplam 10
Yorum
maestro1977 komik adam
GAP Arena karanlığa gömüldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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