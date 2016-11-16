GAP Arena karanlığa gömüldü!

Ş.Urfa'nın 3 yıllığına kiraladığı GAP Arena Stadı'nın elektriği, 10 aydır ödenmediği için faiziyle 300 bin liraya ulaşan borcu yüzünden kesildi. Görevliler dün, stadın trafo merkezindeki şarteli indirerek elektriğini kesti. Stadyum kompleksinde bulunan ve aynı şebekeyi kullanan İl ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binasının da elektrikleri kesildi. Şanlıurfa yöneticileri ise soruları yanıtsız bıraktı.