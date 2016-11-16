 GAP Arena karanlığa gömüldü! – Fotomaç – 16 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    GAP Arena karanlığa gömüldü!

    GAP Arena karanlığa gömüldü!
    Ş.Urfa'nın 3 yıllığına kiraladığı GAP Arena Stadı'nın elektriği, 10 aydır ödenmediği için faiziyle 300 bin liraya ulaşan borcu yüzünden kesildi. Görevliler dün, stadın trafo merkezindeki şarteli indirerek elektriğini kesti. Stadyum kompleksinde bulunan ve aynı şebekeyi kullanan İl ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binasının da elektrikleri kesildi. Şanlıurfa yöneticileri ise soruları yanıtsız bıraktı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    GAP Arena karanlığa gömüldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.