 Es-Es heyecanlı – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Es-Es heyecanlı

    Es-Es heyecanlı

    Eskişehir’de Malatya’yla oynanacak maç öncesi müjdeyi verdi: ''Bu hafta yeni stadımızda maça çıkma ihtimalimiz daha yüksek''

    Teknik Direktörü , lider Yeni Malatyaspor karşısında seyirci desteğine ve stada çok ihtiyaçları olduğunu vurgularken, pürüzler nedeniyle tamamlanan yeni stadına henüz geçiş yapamayan Es-Es'e müjde verdi. Özalan, "Bu hafta yeni stadımızda maça çıkma oranımız daha yüksek. Sağ olsun başkanımız büyük çaba gösteriyor" dedi.

    KONYA, ANTALYA VEYA BURSA
    Genç çalıştırıcı, A.Konya, Antalya ve Bursa yönetiminin de kapılarını kendilerine açtığını aktararak, "Sağ olsunlar, desteklerini esirgemiyorlar. Son güne kadar stadımızda oynayacak gibi hazırlanıyoruz. B planımızı da seyircimizi düşünerek uygulayacağız" diye konuştu.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:18
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