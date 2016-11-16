Es-Es heyecanlı
Eskişehir’de Malatya’yla oynanacak maç öncesi Alpay Özalan müjdeyi verdi: ''Bu hafta yeni stadımızda maça çıkma ihtimalimiz daha yüksek''
KONYA, ANTALYA VEYA BURSA
Genç çalıştırıcı, A.Konya, Antalya ve Bursa yönetiminin de kapılarını kendilerine açtığını aktararak, "Sağ olsunlar, desteklerini esirgemiyorlar. Son güne kadar stadımızda oynayacak gibi hazırlanıyoruz. B planımızı da seyircimizi düşünerek uygulayacağız" diye konuştu.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:18
- Yanal ile 10 yıl
Toplam 1
Yorum
Sedat Valla Galatasaray taraftarı olarak Muharrem Ustayı tebrik ediyorum. Olması gerek bence de bu. Takım 3 maç üst üste kaybettimi hemen hoca değişelim. Millet don değişmiyo bukadar sık. Belli bir sistemin oturması için Teknik adamların Alex Fergusson gibi yıllarca takımın başında kalmasından yanayım.
- ''Bu kez tersi olabilir''
Toplam 1
Yorum
Aleks Hayaller...
- ''Biz 364 gün seviniyoruz''
Toplam 2
Yorum
Aleks Muhtemel yenilgiye kilif,ha Umit ha oyledir canim,devam!!!!
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