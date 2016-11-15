 Süper Sivasspor – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Süper

    Süper Sivasspor
    'in şampiyonluk adaylarından Sivasspor'da Leandro Barrios, maçı öncesi camiaya önemli mesajlar verdi. 'dan transfer edilen 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha, "Tabloya baktığımızda Süper Lig'e doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü son 5 maçtır puan kaybetmiyoruz. Süper Lig'e çıkmak için her şeyi yapacağız" dedi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:16
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