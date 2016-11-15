 ‘Manisaspor maçı 6 puan değerinde’ – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    maçı 6 puan değerinde’

    ‘Manisaspor maçı 6 puan değerinde’
    Sportif Direktörü , galibiyetiyle kendilerine geldiklerini sıradaki hedefin olduğunu söyledi. Zeren, "Manisa deplasmanı bizim için 6 puanlık avantaj. Eğer bu maçı kazanabilirsek alt sıralardan kurtulmak adına altın değerinde bir 3 puanı elde etmiş olacağız. Manisaspor'u sorunsuz geçebilirsek deplasman kabusunu da sonlandırmış olacağız" değerlendirmesini yaptı.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:09
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