 Liderden, Es-Es’e meydan okuma – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Liderden, Es-Es’e meydan okuma

    Liderden, Es-Es’e meydan okuma
    lideri 'da, şampiyonluğun güçlü adayı maçı hazırlıkları sürüyor. İdman öncesi futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör , Eskişehir karşısında lider takıma yakışır bir mücadele ortaya koymaları gerektiği direktifini verdi. Futbolcularını maçın oynanacağı yerle ilgili de uyaran Buz, "Maç nerede oynanırsa oynansın. Biz çıkıp kendi oyunumuzu ortaya koyacağız ve puanlarımızı alacağız" dedi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:10
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