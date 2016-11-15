 İldiz imzayı attı – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    İldiz imzayı attı

    İldiz imzayı attı
    'da yeni teknik direktör Yücel İldiz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Başkan Mustafa Bozbağ imza töreninde, "Giresun'un bir hedefi vardı. Önce borçsuz olmaktı, büyük ölçüde bunu sağladık. Sonra da 45 yıldır bir üst lig hayali var" dedi. İldiz ise, "Artık Giresun'un bir hamle yapması lazım" ifadesini kullandı.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:16
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