 Cafer Aydın Hacettepe’de – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Hacettepe’de

    Cafer Aydın Hacettepe’de
    G.Birliği ve Ankaragücü'nün unutulmaz eski futbolcularından , 'la anlaştı. 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki haftayı yenilgiyle kapatan Hacettepe, 'ın yerine Cafer Aydın'la el sıkıştı. Aydın, teknik direktörlük kariyerinde; Y.Malatya, Orhangazi, Büyükçekmece, Sandıklı, Beykozspor takımlarında çalıştı.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:17
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