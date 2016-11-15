 Altınordu Bolu’da ilk peşinde – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Bolu’da ilk peşinde

    Altınordu Bolu’da ilk peşinde
    'de deplasmanda G.Antep BB'yi 4-1 yenerek 8. sıradan 4. basamağa tırmanan , cumartesi Bolu karşısında da ilkleri yaşamak istiyor. Kırmızı-beyazlılar ile 6 kez karşılaşan İzmir ekibi, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:20
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