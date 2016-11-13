 Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor – Fotomaç – 13 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'un bileği bükülmüyor

    Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor

    'de oynadığı 10 maçta sadece Altınordu'ya mağlup olan 'un bileği bükülmüyor.

    Sezona deplasmanda 3-1'lik Mersin İdmanyurdu galibiyetiyle başlayan ve başarılı performansını diğer haftalarda da sürdüren Malatya temsilcisi, 5. haftada deplasmanda İzmir temsilcisi Altınordu'ya 1-0 yenildi. Sarı-siyahlılar, Altınordu mağlubiyetinin ardından Balıkesirspor'u 2-1, Şanlıurfaspor'u 2-1, Manisaspor'u 3-1, Elazığspor'u 2-1, son olarak da Ümraniyespor'u 2-1 yenerek üst üste 5 maçını kazandı.

    Aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden ve ligde 10 haftada 25 puan toplayarak zirvedeki yerini koruyan , ilk yarının bitimine 7 hafta kala en yakın takipçisi Göztepe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkarttı.

    'in lideri Yeni Malatyaspor, topladığı 25 puanın 10'unu deplasman maçlarında aldı. Ligdeki tek mağlubiyetini deplasmanda Altınordu karşısında alan sarı-siyahlılar, 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu.

    Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, birer de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Rakip filelere 18 gol atan, kalesinde ise 8 gol gören Malatya ekibi, en yakın rakibinin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

    Üst üste oynadığı 5 maçı da kazanarak iyi bir çıkış yakalayan Malatya temsilcisi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardında ligin 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını başladı.

    Yeni Malatyaspor, zorlu deplasmanı kayıpsız geçerek rakipleriyle arasındaki puan farkını korumanın hesaplarını yapıyor.

    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 11:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.