Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor

Sezona deplasmanda 3-1'lik Mersin İdmanyurdu galibiyetiyle başlayan ve başarılı performansını diğer haftalarda da sürdüren Malatya temsilcisi, 5. haftada deplasmanda İzmir temsilcisi Altınordu'ya 1-0 yenildi. Sarı-siyahlılar, Altınordu mağlubiyetinin ardından Balıkesirspor'u 2-1, Şanlıurfaspor'u 2-1, Manisaspor'u 3-1, Elazığspor'u 2-1, son olarak da Ümraniyespor'u 2-1 yenerek üst üste 5 maçını kazandı.

Aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden ve ligde 10 haftada 25 puan toplayarak zirvedeki yerini koruyan Yeni Malatyaspor, ilk yarının bitimine 7 hafta kala en yakın takipçisi Göztepe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkarttı.

TFF 1. Lig'in lideri Yeni Malatyaspor, topladığı 25 puanın 10'unu deplasman maçlarında aldı. Ligdeki tek mağlubiyetini deplasmanda Altınordu karşısında alan sarı-siyahlılar, 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu.

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, birer de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Rakip filelere 18 gol atan, kalesinde ise 8 gol gören Malatya ekibi, en yakın rakibinin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Üst üste oynadığı 5 maçı da kazanarak iyi bir çıkış yakalayan Malatya temsilcisi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardında ligin 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını başladı.

Yeni Malatyaspor, zorlu deplasmanı kayıpsız geçerek rakipleriyle arasındaki puan farkını korumanın hesaplarını yapıyor.