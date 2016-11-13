 Göztepe’de Emre sevinci – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    ’de Emre sevinci

    Göztepe’de Emre sevinci
    'e verilen milli maç arasını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışarak geçiren Göztepe'de, sakatlığı nedeniyle aylardır forma giyemeyen stoper Emre Can'ın iyileştiği ifade edildi.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:35
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