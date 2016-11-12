TFF 1. Lig Kulüpler Birliği kuruluyor
TFF 1. Lig'de kulüp başkanları İstanbul’da bir araya gelerek, 1. Lig Kulüpler Birliği'ni kurmak için toplantı yaptı. Toplantı sonucunda 6 kişilik icra kurulu oluşturdu.
Toplantıda alınan kararla Eskişehir Kulüp Başkanı Halil Ünal, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz, Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Samsunspor Kulüp Başkanı Erkut Tutu ve Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, icra kuruluna seçildi.
Etik Kurulu ise; Elazığspor Başkanı Sedat Karakaş, Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi'den oluştu.
Toplantının ardından açıklama yapan Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, "TFF 1. Lig'de mücadele eden tüm takımlara başarılar diliyorum. Kurulacak olan Kulüpler birliği bu takımların dostluk ve kardeşlik ile spor aşkını pekiştirecektir. Sporda her türlü şiddetin ve olumsuzluğun önüne geçecektir diye düşünüyorum" dedi.
Etik Kurulu ise; Elazığspor Başkanı Sedat Karakaş, Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi'den oluştu.
Toplantının ardından açıklama yapan Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, "TFF 1. Lig'de mücadele eden tüm takımlara başarılar diliyorum. Kurulacak olan Kulüpler birliği bu takımların dostluk ve kardeşlik ile spor aşkını pekiştirecektir. Sporda her türlü şiddetin ve olumsuzluğun önüne geçecektir diye düşünüyorum" dedi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İngilizlerden Mikel iddiası
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Volkan Neudstater de var :)
- Rekora gidiyor
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GÜLTEKİN FENERBAHÇE GALATAŞARAY EZECEK
- İstanbul’da hayat güzel
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1905 Riekerink egosunu Linesi yakarak tatmin etti yaptığı terbiyesizlikte cabası. Lines iş yapacak futbolcu, kültür şoku uyum sorunu yarattı.
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