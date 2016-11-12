 TFF 1. Lig Kulüpler Birliği kuruluyor – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Kulüpler Birliği kuruluyor

    TFF 1. Lig Kulüpler Birliği kuruluyor

    'de kulüp başkanları İstanbul’da bir araya gelerek, 1. Lig Kulüpler Birliği'ni kurmak için toplantı yaptı. Toplantı sonucunda 6 kişilik icra kurulu oluşturdu.

    Toplantıda alınan kararla Kulüp Başkanı , Kulüp Başkanı , Kulüp Başkanı , Kulüp Başkanı , Kulüp Başkanı ve Kulüp Başkanı , icra kuruluna seçildi.

    Etik Kurulu ise; Elazığspor Başkanı , Adana Demirspor Başkanı , Balıkesirspor Başkanı 'den oluştu.
    Toplantının ardından açıklama yapan Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, "'de mücadele eden tüm takımlara başarılar diliyorum. Kurulacak olan Kulüpler birliği bu takımların dostluk ve kardeşlik ile spor aşkını pekiştirecektir. Sporda her türlü şiddetin ve olumsuzluğun önüne geçecektir diye düşünüyorum" dedi.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:14
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