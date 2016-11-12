Elazığspor’da patron Bayram Bektaş oldu
TFF 1'inci takımlarından Elazığspor Ogun Temizkanoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Bayram Bektaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Başkan Sedat Karataş, Bektaş'ın kulübü ve kenti iyi tanıdığını belirterek, "Başarılı olacaktır. Güzel günler yakın" diye görüş belirtti. BEKTAŞ ise kısa sürede toparlanacaklarını ve yükseleceklerini açıklayarak, "Hedefimiz zirvedir. Oyuncu arkadaşlarımla en iyisini yapacağız" dedi. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da Bayram Bektaş'a başarılar dilediğini belirtti.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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