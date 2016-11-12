Elazığspor’da patron Bayram Bektaş oldu

TFF 1'inci takımlarından Elazığspor Ogun Temizkanoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Bayram Bektaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Sedat Karataş, Bektaş'ın kulübü ve kenti iyi tanıdığını belirterek, "Başarılı olacaktır. Güzel günler yakın" diye görüş belirtti. BEKTAŞ ise kısa sürede toparlanacaklarını ve yükseleceklerini açıklayarak, "Hedefimiz zirvedir. Oyuncu arkadaşlarımla en iyisini yapacağız" dedi. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da Bayram Bektaş'a başarılar dilediğini belirtti.