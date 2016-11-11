Selçuk atağı
Göztepe, şampiyonluk hedefine ulaşmak için ara transferde orta sahayı güçlendirme kararı aldı. Yönetim G. Birliğili Selçuk Şahin için görüşecek.
Burak HAKERLER
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:29
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 4
Yorum
eroğlu Türkiyedeki futbolcular buradaki düzene uyuyor. Yurt dışında ise yeni bir başlangıc ve de ben iyiyim anlayışı, kişiye başarı getiriyor. Keşke yurt dışındaki kafayla Türkiyede de oynayabilseler.
- De Boer geliyor
Toplam 7
Yorum
SALİH BENCE YANLIŞ BİR KARAR OLUR. ZATEN BÖYLE YAPTIĞIMIZ İÇİN HEP GEÇİCİ BAŞARILAR ELDE EDİLİYOR. OYSA GEREKLİ OLAN KALICI BAŞARI.
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 4
Yorum
SALİH EMRE HER ZAMAN İYİ BİR ORTA SAHA VE İLERİ BÖLGE OYUNCUSU İDİ. ONU OYNATMAYARAK YERİNE OYNATTIKLARI İLE SOĞUTULDU. NE YAZIK Kİ DA SATILDI.
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