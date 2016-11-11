 Selçuk atağı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Selçuk atağı

    Selçuk atağı

    , şampiyonluk hedefine ulaşmak için ara transferde orta sahayı güçlendirme kararı aldı. Yönetim G. Birliğili için görüşecek.

    'de şampiyonluğu hedefleyen Göztepe, ara transferde kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Orta alanda sıkıntı yaşayan teknik direktör Okan Buruk'un yönetimden şu an G.Birliği forması giyen Selçuk Şahin'in alınmasını istediği öğrenildi. F.Bahçe'de 12 sezon futbol oynayarak tarihe geçen ve birçok tarihi başarılara imza atan eski Milli futbolcu 1.5 yıldır G.Birliği'nde forma giyiyordu. Yönetimin Gençlerbirliği ile sezon sonucunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki futbolcuyla ve kulübüyle temasa geçip nabız yoklayacağı açıklandı. G.Birliği'nden sezon başında Tayfur Bingöl400 bin euro bonservis bedeliyle transfer eden 'de başkan Mehmet Sepil'in Ankara ekibinin başkanı İlhan Cavcav ile ikili ilişkilerini çok iyi olması transf erdeki en büyük avantaj.


    Burak HAKERLER
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
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