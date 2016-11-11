Manisaspor’da operasyon
Manisaspor'da devre arası yapılması beklenen operasyon erken başladı. Takım içinde sorun yaratan, Novillo'nun sözleşmesi feshedilirken, Gbakle ve Sangare'nin de gönderileceği açıkladı. Novillo ilk 10 haftada 6 maçta forma giyip 349 dakika sahada kalırken, Malili Gbakle 5 maçta 194 dakika süre aldı. Yine Malili olan Sangare ise U-21 Takımı'nda 4 maçta oynayabildi.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- De Boer geliyor
Toplam 7
Yorum
SALİH BENCE YANLIŞ BİR KARAR OLUR. ZATEN BÖYLE YAPTIĞIMIZ İÇİN HEP GEÇİCİ BAŞARILAR ELDE EDİLİYOR. OYSA GEREKLİ OLAN KALICI BAŞARI.
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 3
Yorum
SALİH EMRE HER ZAMAN İYİ BİR ORTA SAHA VE İLERİ BÖLGE OYUNCUSU İDİ. ONU OYNATMAYARAK YERİNE OYNATTIKLARI İLE SOĞUTULDU. NE YAZIK Kİ DA SATILDI.
- Fenerli ve G.Saraylı dayanışması
Toplam 3
Yorum
tebrikler tebrikler, olması gereken iyi olan kazansın.
Manisaspor’da operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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