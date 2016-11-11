 Manisaspor’da operasyon – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    ’da operasyon

    Manisaspor’da operasyon
    'da devre arası yapılması beklenen operasyon erken başladı. Takım içinde sorun yaratan, Novillo'nun sözleşmesi feshedilirken, Gbakle ve Sangare'nin de gönderileceği açıkladı. Novillo ilk 10 haftada 6 maçta forma giyip 349 dakika sahada kalırken, Malili Gbakle 5 maçta 194 dakika süre aldı. Yine Malili olan Sangare ise U-21 Takımı'nda 4 maçta oynayabildi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:30
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