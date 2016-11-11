Giresun hoca arıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresun'da teknik direktör Mustafa Kaplan'ın görevine son verilmesinin ardından yeni hoca arayışları başladı. Başkan Mustafa Bozbağ, "En kısa zamanda yeni teknik direktörü belirleyeceğiz" dedi.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerli ve G.Saraylı dayanışması
Toplam 1
Yorum
baha olması gereken bu ınsanları bosu bosuna gerıyorlar yıllar once beraber derbı seyrederdık yıne oyle olmalı ve ıyı olan kazanmalı tatlı rekabet surmelı
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 99
Yorum
emre. ne.olursa.olsun.sampıyon.galatasaray.olacak..bu.sene.galatasaray.daha.sanslı
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 2
Yorum
Muharrem Türk futbolcularının gelişmemesin tek nedeni Türkiye de kalması bir çok iyi kalitedeki Türk futbolcular hem yabancı oyuncuların yedeği olmak zorunda kalıyor
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