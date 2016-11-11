 Giresun hoca arıyor – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Giresun hoca arıyor

    Giresun hoca arıyor
    ekiplerinden Giresun'da teknik direktör Mustafa Kaplan'ın görevine son verilmesinin ardından yeni hoca arayışları başladı. Başkan , "En kısa zamanda yeni teknik direktörü belirleyeceğiz" dedi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:31
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