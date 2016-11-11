 Elazığ’a 6 puan iade – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Elazığ’a 6 puan iade

    Elazığ’a 6 puan iade
    'a 'dan müjde... FIFA Disiplin Kurulu dün verdiği kararla, kulüplerinden Elazığspor'a daha önce verdiği 6 puan tenzili kararını bir defaya mahsus olmak üzere geri aldı. Kararın 'ye iletilmesi üzerine, TFF tarafından Elazığ'ın düşürülen 6 puanın iade edilmesine karar verildi. FIFA, Bilica ile Elazığspor arasındaki ihtilaf dosyası ile ilgili Kulübün mevcut puanlarından 6 puan tenziline karar vermişti. FIFA Disiplin Kurulu, başka bir ihtilaflı dosya nedeniyle Elazığspor'a 6 puan daha tenzile karar vermiş ve bu karar uygulamaya alınmıştı.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:28
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