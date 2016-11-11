Elazığ’a 6 puan iade
Elazığspor'a FIFA'dan müjde... FIFA Disiplin Kurulu dün verdiği kararla, TFF 1. Lig kulüplerinden Elazığspor'a daha önce verdiği 6 puan tenzili kararını bir defaya mahsus olmak üzere geri aldı. Kararın TFF'ye iletilmesi üzerine, TFF tarafından Elazığ'ın düşürülen 6 puanın iade edilmesine karar verildi. FIFA, Bilica ile Elazığspor arasındaki ihtilaf dosyası ile ilgili Kulübün mevcut puanlarından 6 puan tenziline karar vermişti. FIFA Disiplin Kurulu, başka bir ihtilaflı dosya nedeniyle Elazığspor'a 6 puan daha tenzile karar vermiş ve bu karar uygulamaya alınmıştı.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Elazığ’a 6 puan iade haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.