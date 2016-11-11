 Diyadin dönemi – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Diyadin dönemi

    Diyadin dönemi
    TFF 1'inci Lig takımlarından , teknik direktör ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı. G.Birliği Oftaş, Rizespor, Orduspor teknik direktörlüğü, Trabzonspor Teknik Direktör yardımcılığı, yapan Diyadin, Orduspor'u 'e çıkartmıştı.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:33
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