Bektaş, Elazığ’da
Elazığspor, Ogün Temizkanoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevi için Bayram Bektaş ile anlaştı. 1,5 yıllık anlaşmaya imza atan Bayram Bektaş'ın bugün Elazığ'a gelerek görevine başlayacağını öğrenildi.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 3
Yorum
SALİH EMRE HER ZAMAN İYİ BİR ORTA SAHA VE İLERİ BÖLGE OYUNCUSU İDİ. ONU OYNATMAYARAK YERİNE OYNATTIKLARI İLE SOĞUTULDU. NE YAZIK Kİ DA SATILDI.
- Burak kafa karıştırdı!
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Tolga Hocanın hası Şenol Güneştir demek istemiş
- Her şey galibiyet için
Toplam 1
Yorum
Aslan SELCUK-SEMIH VE ZABRY OYNAMASIN MACI KAZANMA SANSIMIZ OLABILIR
Bektaş, Elazığ’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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