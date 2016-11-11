 Bektaş, Elazığ’da – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Bektaş, Elazığ’da

    Bektaş, Elazığ’da
    , 'ndan boşalan teknik direktörlük görevi için ile anlaştı. 1,5 yıllık anlaşmaya imza atan Bayram Bektaş'ın bugün Elazığ'a gelerek görevine başlayacağını öğrenildi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:31
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