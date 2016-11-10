 Giresunspor’da şok – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Giresunspor’da şok

    Giresunspor’da şok
    Son 4 haftada istediği sonuçları alamayan 'da dün flaş bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı. Başkan , Kaplan'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyleyip, "Yeni hoca arayışlarımız sürüyor" dedi.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:42
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