FIFA'dan Elazığspor'a müjdeli haber
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un kulüp basın sözcüsü Cengiz Gülaç, FIFA'nın kararı doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen puan silme cezasına ilişkin itirazlarının haklı bulunduğunu söyledi.
Gülaç, yaptığı açıklamada, FIFA'nın kararı doğrultusunda TFF tarafından Sochaux ve Fabio Bilica ile ilgili dosya nedeniyle toplam 12 puanlarının silindiğini hatırlattı. Gülaç, Bilica ile ilgili dosyada haksız yere 6 puanlarının silindiği gerekçesiyle FIFA'ya itirazda bulunduklarını kaydetti.
FIFA tarafından kendilerine gönderilen yazıda itirazın haklı bulunduğunu aktaran Cengiz Gülaç, şöyle konuştu:
''FIFA nezdinde Bilica dosyasıyla ilgili yaptığımız itiraz çok şükür haklı bulundu. Bununla ilgili FIFA, kararını yazılı olarak kulübümüze gönderdi. Resmi işlemlerin ardından TFF'nin de 6 puanın iade edilmesi yönünde karar vereceğine inanıyoruz. 6 puanımızın resmi olarak iade edilmesiyle -1 puandan 5 puana yükseleceğiz. FIFA'nın vermiş olduğu kararı Elazığspor camiası olarak sevinçle karşılıyoruz. Takımın moral ve motivasyonu açısından da çok iyi oldu. Bu moralle beraber takım olarak ligde hak ettiğimiz yere ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.''
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:27
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
55 ASK Solda Sow ileride Emenike Sağda Alper oynasın. RVP durumu ilk on birde başlayacak gibi değil Volkan şen de çok top eziyor çabalıyor ama kaybettiği toplar takıma zarar veriyor. Lens oynasaydı derbide görseydik onu harika olurdu umarım yetişir.
- ''45 gün sonra dönerim''
Toplam 1
Yorum
Ertan her şeyin hayırlısı olsun. Mühim olan geç olsun ama güç olmasın. Bu sakatlıklar kadar üzüntü veren sebep azdır sanırım. Aniden şok oluyoruz
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
KrAlex Sağda Alper Sol kanatta Volken Şen ile çıkılmalıdır. Forvette oynatılırsa RVP arkasında Atıf olarak kadro devam etmelidir.
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