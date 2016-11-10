 FIFA'dan Elazığspor'a müjdeli haber – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    'dan 'a müjdeli haber

    FIFA'dan Elazığspor'a müjdeli haber

    ekiplerinden 'un kulüp basın sözcüsü , 'nın kararı doğrultusunda tarafından verilen puan silme cezasına ilişkin itirazlarının haklı bulunduğunu söyledi.

    Gülaç, yaptığı açıklamada, 'nın kararı doğrultusunda TFF tarafından Sochaux ve Fabio Bilica ile ilgili dosya nedeniyle toplam 12 puanlarının silindiğini hatırlattı. Gülaç, Bilica ile ilgili dosyada haksız yere 6 puanlarının silindiği gerekçesiyle FIFA'ya itirazda bulunduklarını kaydetti.

    FIFA tarafından kendilerine gönderilen yazıda itirazın haklı bulunduğunu aktaran , şöyle konuştu:

    ''FIFA nezdinde Bilica dosyasıyla ilgili yaptığımız itiraz çok şükür haklı bulundu. Bununla ilgili FIFA, kararını yazılı olarak kulübümüze gönderdi. Resmi işlemlerin ardından TFF'nin de 6 puanın iade edilmesi yönünde karar vereceğine inanıyoruz. 6 puanımızın resmi olarak iade edilmesiyle -1 puandan 5 puana yükseleceğiz. FIFA'nın vermiş olduğu kararı camiası olarak sevinçle karşılıyoruz. Takımın moral ve motivasyonu açısından da çok iyi oldu. Bu moralle beraber takım olarak ligde hak ettiğimiz yere ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.''

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:27
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