 Elazığspor'un silinen 6 puanı iade edildi – Fotomaç – 10 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'un silinen 6 puanı iade edildi

    Elazığspor'un silinen 6 puanı iade edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu () Yönetim Kurulu, 'nın kararıyla 12 puanı silinen ekibi 'un 6 puanını iade etti.

    'den yapılan açıklamada, " Disiplin Kurulu, bugün verdiği kararla kulüplerimizden 'a daha önce verdiği 6 puan tenzili kararını bir defaya mahsus olmak üzere geri aldı. Kararın federasyonumuza iletilmesi üzerine, TFF Yönetim Kurulu tarafından Elazığspor'un düşürülen 6 puanın iade edilmesine karar verildi." denildi.

    Açıklamada, Elazığspor'a verilen cezanın geçmişi hakkında bilgi paylaşılarak, şu ifadeler kullanıldı:

    "FIFA Disiplin Kurulu, 4 Mart 2016 tarihli kararıyla futbolcu Fabio Alves Da Silva (Bilica) ile Elazığspor Kulübü arasındaki ihtilaf dosyasıyla ilgili kulübün mevcut puanlarından 6 puan tenziline karar vermiş, TFF Yönetim Kurulunun 27 Ekim 2016 tarih ve 36 sayılı toplantısında aldığı kararla da FIFA Disiplin Kurulunun aldığı puan tenzili kararı uygulanmıştı. FIFA Disiplin Kurulu, başka bir ihtilaflı dosya nedeniyle Elazığspor Kulübüne 6 puan daha tenzile karar vermiş ve karar uygulamaya alınmıştı."

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elazığspor'un silinen 6 puanı iade edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.