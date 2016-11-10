Elazığspor'un silinen 6 puanı iade edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, FIFA'nın kararıyla 12 puanı silinen TFF 1. Lig ekibi Elazığspor'un 6 puanını iade etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Kurulu, bugün verdiği kararla TFF 1. Lig kulüplerimizden Elazığspor'a daha önce verdiği 6 puan tenzili kararını bir defaya mahsus olmak üzere geri aldı. Kararın federasyonumuza iletilmesi üzerine, TFF Yönetim Kurulu tarafından Elazığspor'un düşürülen 6 puanın iade edilmesine karar verildi." denildi.
Açıklamada, Elazığspor'a verilen cezanın geçmişi hakkında bilgi paylaşılarak, şu ifadeler kullanıldı:
"FIFA Disiplin Kurulu, 4 Mart 2016 tarihli kararıyla futbolcu Fabio Alves Da Silva (Bilica) ile Elazığspor Kulübü arasındaki ihtilaf dosyasıyla ilgili kulübün mevcut puanlarından 6 puan tenziline karar vermiş, TFF Yönetim Kurulunun 27 Ekim 2016 tarih ve 36 sayılı toplantısında aldığı kararla da FIFA Disiplin Kurulunun aldığı puan tenzili kararı uygulanmıştı. FIFA Disiplin Kurulu, başka bir ihtilaflı dosya nedeniyle Elazığspor Kulübüne 6 puan daha tenzile karar vermiş ve karar uygulamaya alınmıştı."
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:33
- Bektaş, Elazığ’da
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Yorum
harputlu Bayram hoca kişiliği ve futbol bilgisiyle mükemmel bir kişilik.Elazığspora çok faydası muhakkak olacaktır.Allah yardımcısı olsun.Yolu acık olsun.
- Kendini yaktı
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FENERBAHÇE futbolcu oynayarak form kazanır Stoch üst üste 5 maç oynasın efsane gollerine devam eder Lensi aratmaz
- Beşiktaş'ta Taison bombası!
Toplam 2
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Sosayı unutturur İnşallah gelir on numara transfer olur asist kralı olur sosayı geçer
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