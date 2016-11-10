Elazığspor'un silinen 6 puanı iade edildi

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Kurulu, bugün verdiği kararla TFF 1. Lig kulüplerimizden Elazığspor'a daha önce verdiği 6 puan tenzili kararını bir defaya mahsus olmak üzere geri aldı. Kararın federasyonumuza iletilmesi üzerine, TFF Yönetim Kurulu tarafından Elazığspor'un düşürülen 6 puanın iade edilmesine karar verildi." denildi.

Açıklamada, Elazığspor'a verilen cezanın geçmişi hakkında bilgi paylaşılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"FIFA Disiplin Kurulu, 4 Mart 2016 tarihli kararıyla futbolcu Fabio Alves Da Silva (Bilica) ile Elazığspor Kulübü arasındaki ihtilaf dosyasıyla ilgili kulübün mevcut puanlarından 6 puan tenziline karar vermiş, TFF Yönetim Kurulunun 27 Ekim 2016 tarih ve 36 sayılı toplantısında aldığı kararla da FIFA Disiplin Kurulunun aldığı puan tenzili kararı uygulanmıştı. FIFA Disiplin Kurulu, başka bir ihtilaflı dosya nedeniyle Elazığspor Kulübüne 6 puan daha tenzile karar vermiş ve karar uygulamaya alınmıştı."