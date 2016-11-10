 Adana Demir zirvede! – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
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    zirvede!

    Adana Demir zirvede!
    uygulamasında 11 takımını geride bırakan , 'de de tüm ekipleri geride bırakmayı başardı. Mavi-lacivertli ekibin, Passolig kartlı taraftar sayısı 44 bin 417'ye ulaştı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:50
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