Yeni Malatya parlıyor!

daha ilk yarı bitmeden rakiplere açık fark yaparsa hiç şaşırmayın. Rakipler kaybedipkazandıkça ara açılıyor.karşısında zorlandılar, güç galip geldiler, falan oldu, filan oldu...mi hiç önemli değil. Yeni Malatyaspor 25 puanla zirvede, rakipleri de birer ikişer puan kaybediyorlar geriliyorlar. Süper Lig'den düşen, Eskişehirspor'a 9,10 puan fark yapmış bir ekibi konuşuyoruz. Daha doğrusu herkes onları, başarılarını konuşuyor...Ligin 10. haftası tam bir beraberlikler haftası oldu. Tam 4 maç berabere sonuçlanırken, içeride 3, deplasmanlarda 2 takım galip geldi. 3 maçta hiç gol görülmezken,müsabakasında tam 5 gol gördük. Ligde toplam atılan gol sayısıolurken, bu golleriniç sahada,deplasmanlarda kaydedildi.İç sahada çıktığı 5 maçı da kazanan lidersahasında fire vermedi. Aynı Y.Malatya dış sahada çıktığı 5 müsabakada 10 puan topladı. Ligde yer alan 6 takım henüz dış sahada kazanmayı başaramadı. Ümraniyespor ise iç sahada oynadığı 5 maçta henüz üç puanla tanışamadı.Bu hafta evinde berabere kalanevinde hiç mağlup olmazken,içeride oynadığı 4 maçta gol yememişti. 5.maçta ilk golü Fevzi Özkan'ın penaltısından yedi.Balıkesirspor'un golcü ismi10 maçta 10 gole ulaşıp ilk sırayı alırken, onu Y. Malatyasporluve Eskişehirsporlu8 golle izliyorlar.