Yeni Malatya parlıyor!
Rakipleri kaybedip, Yeni Malatya kazandıkça fark açılıyor. Ümraniye karşısında zorlandılar ama kazanmayı bildiler. Eskişehirspor’a 9, Sivasspor’a ise 10 puan fark attılar...
15 GOLLÜ HAFTA!
Ligin 10. haftası tam bir beraberlikler haftası oldu. Tam 4 maç berabere sonuçlanırken, içeride 3, deplasmanlarda 2 takım galip geldi. 3 maçta hiç gol görülmezken, Gaziantep BŞB-Altınordu müsabakasında tam 5 gol gördük. Ligde toplam atılan gol sayısı 227 olurken, bu gollerin 138'i iç sahada, 89'u deplasmanlarda kaydedildi.
EN ÇOK KAZANAN
İç sahada çıktığı 5 maçı da kazanan lider Y. Malatyaspor sahasında fire vermedi. Aynı Y.Malatya dış sahada çıktığı 5 müsabakada 10 puan topladı. Ligde yer alan 6 takım henüz dış sahada kazanmayı başaramadı. Ümraniyespor ise iç sahada oynadığı 5 maçta henüz üç puanla tanışamadı.
ENTERESAN NOTLAR
Bu hafta evinde berabere kalan Denizlispor evinde hiç mağlup olmazken, Samsunspor içeride oynadığı 4 maçta gol yememişti. 5.maçta ilk golü Fevzi Özkan'ın penaltısından yedi.
KRAL BEKAMENGA!
Balıkesirspor'un golcü ismi Bekamenga 10 maçta 10 gole ulaşıp ilk sırayı alırken, onu Y. Malatyasporlu Dialiba ve Eskişehirsporlu Semih Şentürk 8 golle izliyorlar.
Hazırlayan: Murat Kapanlı
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:37
- Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Toplam 10
Yorum
bordom Trabzonspor bu tür takımlara karşı tavır ve mesafe almalıdır dostluk sahada olur diyoruz ama ne sahada nede saha dışında centilmenlik kalmamış aman ben olayım hegomanyası yaşanıyor bunu tüm TS camiası ve Türkiye görmüştür yazık spor efendilik ve rakibine saygıyla büyür.
- Yusuf Erdoğan teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
bordom futbol artık görsellikten çıktı yusuf Türk futbolunun son zamanlardaki en iyi görseli ama bir q7 çıkıyor maçıda yusufuda katlediyor bu tür yabancı oyuncuları getirmemek en mantıklısı.
- FOTOMAÇ'a büyük destek
Toplam 26
Yorum
bordom fotomaça yürek dolu sevgiler. bjk liler biz hangi maçta haksızlığa uğramışsak aynı tutumu gösterdik forma rengine bakmayız.
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