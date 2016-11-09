 Yeni Malatya parlıyor! – Fotomaç – 09 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yeni Malatya parlıyor!

    Yeni Malatya parlıyor!

    Rakipleri kaybedip, Yeni Malatya kazandıkça fark açılıyor. Ümraniye karşısında zorlandılar ama kazanmayı bildiler. Eskişehirspor’a 9, Sivasspor’a ise 10 puan fark attılar...

    daha ilk yarı bitmeden rakiplere açık fark yaparsa hiç şaşırmayın. Rakipler kaybedip Yeni Malatya kazandıkça ara açılıyor. Ümraniyespor karşısında zorlandılar, güç galip geldiler, falan oldu, filan oldu... Hiç mi hiç önemli değil. Yeni Malatyaspor 25 puanla zirvede, rakipleri de birer ikişer puan kaybediyorlar geriliyorlar. Süper Lig'den düşen, Eskişehirspor'a 9, Sivasspor'a 10 puan fark yapmış bir ekibi konuşuyoruz. Daha doğrusu herkes onları, başarılarını konuşuyor...

    15 GOLLÜ HAFTA!
    Ligin 10. haftası tam bir beraberlikler haftası oldu. Tam 4 maç berabere sonuçlanırken, içeride 3, deplasmanlarda 2 takım galip geldi. 3 maçta hiç gol görülmezken, Gaziantep BŞB-Altınordu müsabakasında tam 5 gol gördük. Ligde toplam atılan gol sayısı 227 olurken, bu gollerin 138'i iç sahada, 89'u deplasmanlarda kaydedildi.

    EN ÇOK KAZANAN
    İç sahada çıktığı 5 maçı da kazanan lider Y. Malatyaspor sahasında fire vermedi. Aynı Y.Malatya dış sahada çıktığı 5 müsabakada 10 puan topladı. Ligde yer alan 6 takım henüz dış sahada kazanmayı başaramadı. Ümraniyespor ise iç sahada oynadığı 5 maçta henüz üç puanla tanışamadı.

    ENTERESAN NOTLAR
    Bu hafta evinde berabere kalan Denizlispor evinde hiç mağlup olmazken, Samsunspor içeride oynadığı 4 maçta gol yememişti. 5.maçta ilk golü Fevzi Özkan'ın penaltısından yedi.

    KRAL BEKAMENGA!
    Balıkesirspor'un golcü ismi Bekamenga 10 maçta 10 gole ulaşıp ilk sırayı alırken, onu Y. Malatyasporlu Dialiba ve Eskişehirsporlu Semih Şentürk 8 golle izliyorlar.


    Hazırlayan: Murat Kapanlı
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni Malatya parlıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.