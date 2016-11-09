 Ogün Temizkanoğlu dönemi sona erdi – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    dönemi sona erdi

    Ogün Temizkanoğlu dönemi sona erdi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Teknik Direktör dönemi sona erdi.

    Elazığspor'la yollarının ayrıldığını Teknik Direktör Twitter hesabından duyurdu.
    Temizkanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elazığspor'un isteği üzerine anlaşmamızı karşılıklı feshettik. Sezonun devamında Elazığspor'a başarılar dilerim" dedi.

    Futbolculara da teşekkür eden Temizkanoğlu, tüm ekiple gurur duyduğunu kaydetti.
    Elazığspor, ligde geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet ve FIFA tarafından verilen eksi 12 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:09
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