Ogün Temizkanoğlu dönemi sona erdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Teknik Direktör Ogün Temizkanoğlu dönemi sona erdi.
Elazığspor'la yollarının ayrıldığını Teknik Direktör Ogün Temizkanoğlu Twitter hesabından duyurdu.
Temizkanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elazığspor'un isteği üzerine anlaşmamızı karşılıklı feshettik. Sezonun devamında Elazığspor'a başarılar dilerim" dedi.
Futbolculara da teşekkür eden Temizkanoğlu, tüm ekiple gurur duyduğunu kaydetti.
Elazığspor, ligde geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet ve FIFA tarafından verilen eksi 12 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Temizkanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elazığspor'un isteği üzerine anlaşmamızı karşılıklı feshettik. Sezonun devamında Elazığspor'a başarılar dilerim" dedi.
Futbolculara da teşekkür eden Temizkanoğlu, tüm ekiple gurur duyduğunu kaydetti.
Elazığspor, ligde geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet ve FIFA tarafından verilen eksi 12 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Koval’dan büyük itiraf
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hattrick Koval Beşiktaş'ın dikkatini çekmek için mi böyle konuşmuş bana kalırsa kendini fark ettirme konuşması bu !
- O oynamayınca Cimbom kazanıyor
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RESPECT İkisinide kaldırmıyo 2 si de çok ağır renktaşım
- "Arda ve Terim'le görüştüm"
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fb Fb 4 gs1
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