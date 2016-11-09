 Göz Göz dört köşe! – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Göz Göz dört köşe!

    Göz Göz dört köşe!
    Haftayı Bolu galibiyetiyle kapatan 'de yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Mehmet Sepil, emin adımlarla yollarına devam ettiklerini belirtip, "Tüm ekibimiz Süper Lig özlemini sona erdirmek adına çok çalışıyor ve sahada Göztepe'ye yakışan mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Taraftarlarımız yarattığı harika atmosfer ve pozitif destekle takımımız için önemli bir itici kuvvet oluyor" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:07
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