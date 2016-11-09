 Giresunspor’da Kaplan dönemi sona erdi – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    ’da Kaplan dönemi sona erdi

    Giresunspor’da Kaplan dönemi sona erdi

    ekiplerinden 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı.

    Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Kaplan ile karşılıklı görüşerek yollarını ayırdıklarını belirtti.

    'ın Giresun'a gelirken 'un menfaatlerini nasıl üst düzeyde tutmuşsa ayrılırken de aynı hassasiyeti gösterdiğini belirten Bozbağ, Kaplan'a bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar diledi.

    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:16
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