Giresunspor’da Kaplan dönemi sona erdi

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Kaplan ile karşılıklı görüşerek yollarını ayırdıklarını belirtti.

Mustafa Kaplan'ın Giresun'a gelirken Giresunspor'un menfaatlerini nasıl üst düzeyde tutmuşsa ayrılırken de aynı hassasiyeti gösterdiğini belirten Bozbağ, Kaplan'a bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar diledi.