Giresunspor’da Kaplan dönemi sona erdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı.
Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Kaplan ile karşılıklı görüşerek yollarını ayırdıklarını belirtti.
Mustafa Kaplan'ın Giresun'a gelirken Giresunspor'un menfaatlerini nasıl üst düzeyde tutmuşsa ayrılırken de aynı hassasiyeti gösterdiğini belirten Bozbağ, Kaplan'a bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar diledi.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:16
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