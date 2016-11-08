 Y.Malatya sevinemedi – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Y.Malatya sevinemedi

    Y.Malatya sevinemedi
    , karşısında aldığı 3 puana sevinemedi. 'de zirvede bulunan Malatya'da sarı kart gören Sedat ve Pereira cezalı duruma düşmesi moralleri bozdu.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:01
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