 Mersin’in aklı arada – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Mersin’in aklı arada

    Mersin’in aklı arada
    'nun basın sözcüsü , milli maç için verilen arayı iyi değerlendirerek takımın form tutacağını söyledi. Mersin, Antalya'da 10 gün kamp yapacak.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:02
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