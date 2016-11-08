 Altınordu çok güçlü – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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HEPSİ
    08 Kasım 2016, Salı
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    çok güçlü

    Altınordu çok güçlü
    Deplasmanda 'yi 4-1 yenen 'nun teknik direktörü , "Evlerinde hiç kaybetmeyen Antep Belediye'yi yenerek gücümüzü gösterdik" dedi.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:59
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