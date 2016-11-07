 Lider Malatya 5’te 5 yaptı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Lider Malatya 5’te 5 yaptı

    Lider Malatya 5’te 5 yaptı

    ’yi Mba ve Dialiba’yla deviren sarı-siyahlılar üst üste 5. zaferinin altına imza attı.

    'in sürpriz lideri , engelini de 2-1'le aşarak zirveyi bırakmadı. Maça hızlı başlayan Ümraniye oldu. 17'de Steve'in sert şutu üst direkte patladı. Direkten dönen Malatya, 26'da Mehmet Sak'ın ortasında Mba'nın kafa vuruşuyla öne geçti. Maçı bırakmayan Ümraniye, 42'de Emircan'ın ceza sahası dışından vuruşuyla ilk yarının skorunu belirledi: 1-1. İrfan Buz'un öğrencileri üstünlük sayısı için fazla beklemedi. 49'da Caner'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Dialiba gelişine güzel bir vuruş yaptı ve topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 28 yaşındaki Senegalli orta saha ligde 9. Karşılaşmasında 8. golünün altına imza attı. Kalan dakikalarda skor avantajını korumayı başaran lider, sahasında üst üste 5. galibiyetle yenilmezliğini ve puan kaybetmeme serisini sürdürürken, aynı zamanda son 5 maçından da zaferle ayrılmasını bildi.

    'İSTEMİYOR MUSUNUZ ÇIKMAYI!'
    Y.Malatya teknik direktörü , maç sonrası Malatya halkına serzenişte bulundu. Buz, "Kale arkasında oynadığımız bir tane seyirci yok. Bu şehrin daha çok havaya girmesi gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Çok çalışıyoruz ama itici bir güce ihtiyacımız var. İstemiyor musunuz çıkmayı, ben bunu anlamıyorum" dedi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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