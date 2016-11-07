 Göz-Göz son nefeste – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Göz-Göz son nefeste

    Göz-Göz son nefeste

    Süper Lig hedefinden uzaklaşmak istemeyen , ’u Umut Nayir’in 90+1’deki penatlı golüyle devirdi. Göz-Göz, bu 3 puanla zirve yarışından kopmadı.

    'nin zirve inadı sürüyor... Süper Lig özlemini bu sezon dindirmeyi hedefleyen İzmir ekibi, 10. hafta mücadelesinde ağırladığı 'u 2-1 yenerek 3 puana uzandı. Doğanlar Stadı'nda Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada Boluspor defansını aşamayan Göztepe, aradığı golü 90+1'de Umut Nayir'in penaltısıyla buldu. Boluspor yara aldı Uzatmada gelen bu golle 3 puana uzanan Göz-Göz, 21 puanla lider Yeni Malatya'yı takibini sürdürdü. Milli maç arasından sonra yine evinde oynayacak olan sarı-kırmızılılar, Bandırmaspor'u ağırlayacak. İzmir deplasmanından puansız dönen ve zirve yarışında ağır bir yara alan Bolu ise seyircisi önünde yine bir İzmir ekibini (Altınordu) ağırlayacak.

    BURUK: BERABER YÜRÜYECEĞİZ
    Göztepe Teknik Direktörü , hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Bu yolda camiamızla beraber yürümeye devam edeceğiz. Daha yolun %20-25'ini kat ettik" dedi.

    BOLU BEYİ'Nİ GEÇTİLER
    Seyircisi önünde zorlu Boluspor engelini son dakika golüyle aşan Göztepe, zirve yarışını devam ettirdi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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