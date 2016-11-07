 Bandırma’da sessiz sinema – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Bandırma’da sessiz sinema

    Bandırma’da sessiz sinema
    'de yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk karşılaşmada, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip daha atak oynadığı maçta Doğan, Da Silva ve Furkan ile önemli pozisyonlardan yararlanamadı. Giresun da 72'de Tomiç ile direğe takılınca iki takım da 1 puana razı oldu.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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