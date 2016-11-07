 Alıtnordu gol oldu yağdı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Alıtnordu gol oldu yağdı

    Alıtnordu gol oldu yağdı
    , deplasmanda karşılaştığı 'u 4-1 mağlup etti. 18. dakikadan itibaren Yusuf (2) ve Üstün'ün golleriyle 7 dakikada 3 farklı öne geçen misafir ekip, Erdoğan'ın sayısıyla zaferi perçinledi. 4 haftadır yenilmeyen Altınordu, puanını 16'ya yükseltirken, BB G.Antep ise üst üste 3 mağlubiyetini aldı. Ligde gelecek hafta Altınordu Boluspor'a, G.Antep de Balıkesirspor'a konuk olacak.

    EROĞLU: AYNEN DEVAM
    Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, deplasmandan güzel bir sonuçla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Eroğlu, "Sezon sonuna kadar aynı performansı gösterip yarıştan koplam istemiyoruz" dedi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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