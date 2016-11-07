Ali Güneş görevinden istifa etti!
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un sportif direktörü Ali Güneş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Ali Güneş, yaptığı açıklamada, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından camia üzerinde oluşan karamsar havanın, yeni gelecek teknik ve sportif ekiple değiştirebileceğine inandığını ifade etti.
Büyükşehir Gaziantepspor'a bundan sonraki süreçte başarı dileyen Güneş, "Ülkemizde sportif direktörlük kavramının tam anlamıyla oluşmaması nedeniyle kulübümüzdeki görevimden istifa ediyorum. Göreve başlamamda katkısından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, gösterdikleri yakınlıktan ötürü kulüp başkanımız Osman Toprak ve yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımıza teşekkür eder, Büyükşehir Gaziantepspor'a başarılar dilerim." diye konuştu.
Bu arada Güneydoğu Anadolu temsilcisinde, teknik direktör Bülent Bölükbaşı da gün içerisinde görevinden ayrılmıştı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:14
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Fenerli Adamın kralısin fenerbahçeli olarak seni gururla izliyoruz seni seviyoruz
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Bjk1903 Senle Mehmet Ekiciyi Beşiktaşla Görmeyi Çok Isterim Keske besiktaşa gelseniz be yusufum.
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sedat daha önce sizin yaşadıklarınıza say algı oparsyonuna devam edin belki şampiyon olursunuz
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