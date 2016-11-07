Ali Güneş görevinden istifa etti!

Ali Güneş, yaptığı açıklamada, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından camia üzerinde oluşan karamsar havanın, yeni gelecek teknik ve sportif ekiple değiştirebileceğine inandığını ifade etti.

Büyükşehir Gaziantepspor'a bundan sonraki süreçte başarı dileyen Güneş, "Ülkemizde sportif direktörlük kavramının tam anlamıyla oluşmaması nedeniyle kulübümüzdeki görevimden istifa ediyorum. Göreve başlamamda katkısından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, gösterdikleri yakınlıktan ötürü kulüp başkanımız Osman Toprak ve yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımıza teşekkür eder, Büyükşehir Gaziantepspor'a başarılar dilerim." diye konuştu.

Bu arada Güneydoğu Anadolu temsilcisinde, teknik direktör Bülent Bölükbaşı da gün içerisinde görevinden ayrılmıştı.