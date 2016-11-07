 10 kişi Yiğido puan aldı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    10 kişi Yiğido puan aldı

    10 kişi Yiğido puan aldı

    Sivas, -12 puan cezayla ligde son sıraya düşen Elazığ önünde Ziya’nın kırmızısıyla 57 dakika 10 kişi oynadı. 44’te Ergin’le direğe takılan Yiğido, 1 puana razı oldu.

    TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından , -12 puan cezasıyla zor günler geçiren 'la berabere kaldı. Ziya'nın 9 dakika arayla gördüğü iki sarı karttan atılmasıyla 10 kişi kalan kırmızı-beyazlılar, 44'te direğe takıldı. Hasan Kabze'nin ortasında Ergin'in kafa vuruşu yan direkten döndü. İkinci yarıda kalesini iyi savunan Yiğido, Elazığ'a gol şansı vermedi ve 57 dakika 10 kişi oynadığı maçtan 1 puanla ayrılmayı başardı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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