 Yiğidolar’ın hedefi 3’te 3 – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Yiğidolar’ın hedefi 3’te 3

    Yiğidolar’ın hedefi 3’te 3
    Son 4 lig maçında 10 puan toplayan ve evinde 2'de 2 yapan , 'a göz dikti. Taraftarı önünde bugün oynanacak maçın hazırlıklarını tamamlayan yiğidolar, karşılaşma için geri sayıma geçti. Teknik direktör , "Evimizdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Burada puan kaybına tahammülümüz yok" dedi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:26
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