 Sivas ve Elazığ puanları paylaştı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Sivas ve Elazığ puanları paylaştı

    Sivas ve Elazığ puanları paylaştı

    'in 10. haftasındaki - karşılaşması 0-0 sona erdi.

    Stat: Yeni 4 Eylül

    Hakemler: Özgüç Türkalp, Emin Yıldırım, Soner Maraş

    Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Oumari, Boye, Ahmet Cebe, Adem Koçak (Dk. 81 Yiğit İncedemir), Galip Güzel, Erkan Kaş, Leandro, Ergin Keleş (Dk. 66 Burhan Eşer), Hasan Kabze (Dk. 46 Beykan Şimşek)

    Elazığspor: Serdar Kulbilge (Dk. 43 Çağlar Akbaba), Onur Güney, Mehmet Yiğit, Murat Kalkan, Hakan Bilgiç, Murat Kayalı, Çağrı Ortakaya, Tom, Berk Yıldız, Chehoudi (Dk. 88 Mesut Saray), Ömer Yıldız

    Kırmızı kart: Dk. 32 Ziya Erdal (Sivasspor)

    Sarı kartlar: Dk. 11 Boye, Dk. 82 Yiğit İncedemir (Sivasspor), Dk. 26 Tom, Dk. 36 Chehoudi, Dk. 71 Onur Güney, Dk. 82 Berk Yıldız, Dk. 90 Mehmet Yiğit (Elazığspor)

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:27
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