Sivas ve Elazığ puanları paylaştı
TFF 1. Lig'in 10. haftasındaki Sivasspor-Elazığspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Özgüç Türkalp, Emin Yıldırım, Soner Maraş
Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Oumari, Boye, Ahmet Cebe, Adem Koçak (Dk. 81 Yiğit İncedemir), Galip Güzel, Erkan Kaş, Leandro, Ergin Keleş (Dk. 66 Burhan Eşer), Hasan Kabze (Dk. 46 Beykan Şimşek)
Elazığspor: Serdar Kulbilge (Dk. 43 Çağlar Akbaba), Onur Güney, Mehmet Yiğit, Murat Kalkan, Hakan Bilgiç, Murat Kayalı, Çağrı Ortakaya, Tom, Berk Yıldız, Chehoudi (Dk. 88 Mesut Saray), Ömer Yıldız
Kırmızı kart: Dk. 32 Ziya Erdal (Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Boye, Dk. 82 Yiğit İncedemir (Sivasspor), Dk. 26 Tom, Dk. 36 Chehoudi, Dk. 71 Onur Güney, Dk. 82 Berk Yıldız, Dk. 90 Mehmet Yiğit (Elazığspor)
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:27
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
Sivas ve Elazığ puanları paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.