 Samsun’dan müthiş dönüş – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Samsun’dan müthiş dönüş

    Samsun’dan müthiş dönüş

    Haftalardır 3 puana hasret kalan Karadeniz ekibi 59’da Fevzi’nin penaltı golüyle geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı. Ev sahibinin sayıları 76’da Mustafa (Pen.) ve 90+4’te Berkay’dan geldi.

    'in 10. haftasında Samsunspor, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. 31. dakikada Şaban'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Furkan direğin dibinden topu çıkarttı. İlk yarı golsüz sona erdi. 59. dakikada 'un kazandığı penaltı atışını kullanan Fevzi topu ağlarla buluşturdu. 0-1 77. dakikada 'un kazandığı penaltı atışını kullanan Mustafa Sevgi topu ağlarla buluşturdu. 1-1.

    SON ANDA KAZANDI
    90+4. dakikada Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta Murat Gürbüzerol'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2–1. Haftalar sonra 3 puanla tanışan Samsunspor puanını 9'a çıkartıp 13. sıraya yükseldi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:33
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