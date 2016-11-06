Samsun’dan müthiş dönüş
Haftalardır 3 puana hasret kalan Karadeniz ekibi 59’da Fevzi’nin penaltı golüyle geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı. Ev sahibinin sayıları 76’da Mustafa (Pen.) ve 90+4’te Berkay’dan geldi.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Samsunspor, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. 31. dakikada Şaban'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Furkan direğin dibinden topu çıkarttı. İlk yarı golsüz sona erdi. 59. dakikada Şanlıurfaspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Fevzi topu ağlarla buluşturdu. 0-1 77. dakikada Samsunspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Mustafa Sevgi topu ağlarla buluşturdu. 1-1.
SON ANDA KAZANDI
90+4. dakikada Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta Murat Gürbüzerol'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2–1. Haftalar sonra 3 puanla tanışan Samsunspor puanını 9'a çıkartıp 13. sıraya yükseldi.
SON ANDA KAZANDI
90+4. dakikada Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta Murat Gürbüzerol'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2–1. Haftalar sonra 3 puanla tanışan Samsunspor puanını 9'a çıkartıp 13. sıraya yükseldi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Samsun’dan müthiş dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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