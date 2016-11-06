 Mesut Bakkal: Çok ucuz kartlar var – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    : Çok ucuz kartlar var

    Mesut Bakkal: Çok ucuz kartlar var

    ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü , takımının karşılaşmasında gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

    Bakkal, 0-0 sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını, özellikle ilk 30 dakika karşılaşmanın rakip yarı sahada oynandığını belirtti.

    Kazanmaları gereken bir maçtan berabere ayrıldıklarını dile getiren Bakkal, "10 kişi kalmamıza rağmen oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Çok ucuz kartlar var." diye konuştu.

    Oyunu lehlerine çevirme adına önemli mücadele gösterdiklerini vurgulayan , "İstediğimiz bir maçtı, berabere bitirdik, gol yemeden bitirdik. Bu benim için artı." ifadelerini kullandı.

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    Teknik Direktörü da özellikle ilk yarı düşündükleri oyunu ortaya koyduklarını söyledi.

    Deplasmanda alınan 1 puanın kendileri için gelecek haftalarda çıkışa vesile olmasını dileyen Temizkanoğlu, "Bir puanla dönmek iyidir." dedi.

    Temizkanoğlu, daha fazla tempo yapmak ve oyunlarını geliştirmek zorunda olduklarına dikkati çekerek, takımının ikinci yarıdaki oyundan çok memnun olmadığını ifade etti.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:28
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