Mesut Bakkal: Çok ucuz kartlar var
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, takımının Elazığspor karşılaşmasında gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu söyledi.
Bakkal, 0-0 sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını, özellikle ilk 30 dakika karşılaşmanın rakip yarı sahada oynandığını belirtti.
Kazanmaları gereken bir maçtan berabere ayrıldıklarını dile getiren Bakkal, "10 kişi kalmamıza rağmen oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Çok ucuz kartlar var." diye konuştu.
Oyunu lehlerine çevirme adına önemli mücadele gösterdiklerini vurgulayan Mesut Bakkal, "İstediğimiz bir maçtı, berabere bitirdik, gol yemeden bitirdik. Bu benim için artı." ifadelerini kullandı.
ELAZIĞSPOR CEPHESİ
Elazığspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu da özellikle ilk yarı düşündükleri oyunu ortaya koyduklarını söyledi.
Deplasmanda alınan 1 puanın kendileri için gelecek haftalarda çıkışa vesile olmasını dileyen Temizkanoğlu, "Bir puanla dönmek iyidir." dedi.
Temizkanoğlu, daha fazla tempo yapmak ve oyunlarını geliştirmek zorunda olduklarına dikkati çekerek, takımının ikinci yarıdaki oyundan çok memnun olmadığını ifade etti.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:28
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
Mesut Bakkal: Çok ucuz kartlar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.