 Liderin yıldızı korku saçıyor – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Liderin yıldızı korku saçıyor

    Liderin yıldızı korku saçıyor
    lideri Yeni Malatya'da söz takımın golcü ismi 'da... 7 kez rakip fileleri havalandıran Senegalli oyuncu, bugün oynayacakları Ümraniye maçı öncesi iddialı konuştu: "Taraftarımız önünde yine kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Zirvedeki yerimizi sezon sonuna kadar koruyacağız."
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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