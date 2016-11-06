 Göz-Göz’de iki eksik – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Göz-Göz’de iki eksik

    Göz-Göz’de iki eksik
    Sahasında bugün 'u konuk edecek olan 'de iki önemli eksik var. 6 golle sarı-kırmızılıların en skorer ismi olan Adis Jahovic ile cezalı Gökhan Karadeniz bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Tanju Kayhan ve Yavuz Aygün son idmanda takımdan ayrı çalıştı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
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