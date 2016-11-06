Giresun ilk peşinde

bugün oynanacak Bandırmaspor maçında ilk deplasman galibiyetini hedefliyor. Basın sözcüsüiyi oynamalarına rağmen dış sahada istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtip, "Bu maçı bir çıkış olarak görüyoruz. Şanssızlığımızı kıracağız" diye konuştu.