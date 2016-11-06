 Giresun ilk peşinde – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Giresun ilk peşinde

    Giresun ilk peşinde
    bugün oynanacak Bandırmaspor maçında ilk deplasman galibiyetini hedefliyor. Basın sözcüsü Bahattin Kurt, iyi oynamalarına rağmen dış sahada istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtip, "Bu maçı bir çıkış olarak görüyoruz. Şanssızlığımızı kıracağız" diye konuştu.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:30
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