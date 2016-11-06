Giresun ilk peşinde
Giresunspor bugün oynanacak Bandırmaspor maçında ilk deplasman galibiyetini hedefliyor. Basın sözcüsü Bahattin Kurt, iyi oynamalarına rağmen dış sahada istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtip, "Bu maçı bir çıkış olarak görüyoruz. Şanssızlığımızı kıracağız" diye konuştu.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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