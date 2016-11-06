Es es fırtınası
Kırmızı-siyahlılar Bandırma’dan sonra Adana Demir’e de şans tanımadı. Alpay Özalan’ın öğrencileri, üstün oynadığı karşılaşmada Erkan Zengin’in golüyle 3 puanı kaptı.
Eskişehirspor dolu dizgin yoluna devam ediyor. 8. haftada sahadan çekildiği gerekçesiyle hükmen yenik sayılan ve 3 puanı silinen kırmızı-siyahlılar, Bandırma'dan sonra dün de deplasmanda Adana Demir'i devirdi. Es Es baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Erkan Zengin'in golüyle zafere uzandı, puanını 16'ya çıkardı.
ERKAN ZENGİN'İN GÜNÜ
Maçın 24. dakikasında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına ilerleyen Erkan Zengin, pas çıkarmak istedi, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 50'de Tevfik'in şutu az farkla oyun alanını terk etti. 71'de Erkan korneri kullandı. Semih'in kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
BU SERİ DEVAM EDECEK
Eskişehirspor'u zafere taşıyan golü atan Erkan Zengin'den mutlusu yok. Haklı bir galibiyet aldıklarını belirten yıldız futbolcu, "İçeride ve dışarıda fark etmeden her maça kazanmak için çıkıyoruz. Galibiyetlerin devamı gelecek" diye konuştu.
İPEKOĞLU: YENİLGİYİ HAK ETMEDİK
Adana Demir Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, maçın ardından bir hayli üzgündü. İyi mücadele ettiklerini belirten İpekoğlu, "İyi oynadığımız bir maçtan puansız ayrılmak bizi üzdü. Umarım bu kaybı gelecek haftalarda telafi ederiz" dedi.
ERKAN ZENGİN'İN GÜNÜ
Maçın 24. dakikasında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına ilerleyen Erkan Zengin, pas çıkarmak istedi, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 50'de Tevfik'in şutu az farkla oyun alanını terk etti. 71'de Erkan korneri kullandı. Semih'in kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
BU SERİ DEVAM EDECEK
Eskişehirspor'u zafere taşıyan golü atan Erkan Zengin'den mutlusu yok. Haklı bir galibiyet aldıklarını belirten yıldız futbolcu, "İçeride ve dışarıda fark etmeden her maça kazanmak için çıkıyoruz. Galibiyetlerin devamı gelecek" diye konuştu.
İPEKOĞLU: YENİLGİYİ HAK ETMEDİK
Adana Demir Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, maçın ardından bir hayli üzgündü. İyi mücadele ettiklerini belirten İpekoğlu, "İyi oynadığımız bir maçtan puansız ayrılmak bizi üzdü. Umarım bu kaybı gelecek haftalarda telafi ederiz" dedi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Es es fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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