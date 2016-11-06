 Es es fırtınası – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Es es fırtınası

    Es es fırtınası

    Kırmızı-siyahlılar Bandırma’dan sonra ’e de şans tanımadı. ’ın öğrencileri, üstün oynadığı karşılaşmada ’in golüyle 3 puanı kaptı.

    dolu dizgin yoluna devam ediyor. 8. haftada sahadan çekildiği gerekçesiyle hükmen yenik sayılan ve 3 puanı silinen kırmızı-siyahlılar, Bandırma'dan sonra dün de deplasmanda Adana Demir'i devirdi. Es Es baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Erkan Zengin'in golüyle zafere uzandı, puanını 16'ya çıkardı.

    ERKAN ZENGİN'İN GÜNÜ
    Maçın 24. dakikasında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına ilerleyen Erkan Zengin, pas çıkarmak istedi, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 50'de Tevfik'in şutu az farkla oyun alanını terk etti. 71'de Erkan korneri kullandı. Semih'in kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

    BU SERİ DEVAM EDECEK
    Eskişehirspor'u zafere taşıyan golü atan 'den mutlusu yok. Haklı bir galibiyet aldıklarını belirten yıldız futbolcu, "İçeride ve dışarıda fark etmeden her maça kazanmak için çıkıyoruz. Galibiyetlerin devamı gelecek" diye konuştu.

    İPEKOĞLU: YENİLGİYİ HAK ETMEDİK
    Teknik Direktörü , maçın ardından bir hayli üzgündü. İyi mücadele ettiklerini belirten İpekoğlu, "İyi oynadığımız bir maçtan puansız ayrılmak bizi üzdü. Umarım bu kaybı gelecek haftalarda telafi ederiz" dedi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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