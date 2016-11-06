Denizlispor kaçtı Bal-Kes yakaladı
TFF 1. Lig'de günün ilk maçı Denizli'de oynandı. Son haftaların formda takımı Balıkesir'i konuk eden yeşil-siyahlılar, öne geçtiği maçta skor avantajını kullanamadı. 43. dakikada Yasin ile öne geçen ev sahibi, 65'te Eray'ın golüne engel olamadı. Bu sonuçla Denizlispor puanını 9'a çıkarırken, Balıkesir'de puanını 15 yaptı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Denizlispor kaçtı Bal-Kes yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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