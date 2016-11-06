 Denizlispor kaçtı Bal-Kes yakaladı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    kaçtı Bal-Kes yakaladı

    Denizlispor kaçtı Bal-Kes yakaladı
    'de günün ilk maçı Denizli'de oynandı. Son haftaların formda takımı 'i konuk eden yeşil-siyahlılar, öne geçtiği maçta skor avantajını kullanamadı. 43. dakikada Yasin ile öne geçen ev sahibi, 65'te Eray'ın golüne engel olamadı. Bu sonuçla puanını 9'a çıkarırken, Balıkesir'de puanını 15 yaptı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:25
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