 Samsunspor, Şanlıurfa'yı 90+4'te geçti! – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    , Şanlıurfa'yı 90+4'te geçti!

    Samsunspor, Şanlıurfa'yı 90+4'te geçti!

    'in 10. haftasında , sahasında 'u 2-1 yendi.

    Stat: Samsun 19 Mayıs

    Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım

    Samsunspor: Furkan Köse, Canberk Aydın (Dk. 32 Mehmet Çakır), Fatih Kılıçkaya, N'Diaye, Burhan Arman, Hasan Kılıç, Zola, Murat Gürbüzerol, Halil İbrahim Pekşen, Mustafa Sevgi (Dk. 89 Berkay Polat), Alperen Pak

    Şanlıurfaspor: Sinan Ören, İsmail Dinler, Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz (Dk. 88 Kağan Söylemezgiller), Mertcan Çam, Muhammet Beşir (Dk. 80 Artun Akçakın), Andrei Marc, Berkay Can Değirmencioğlu, Alican Karadağ, Fevzi Özkan (Dk. 69 Askar), Şaban Özel

    Goller: Dk. 76 Mustafa Sevgi (Penaltıdan), Dk. 90+4 Murat Gürbüzerol (Samsunspor), Dk. 69 Fevzi Özkan (Penaltıdan) (Şanlıurfaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 18 Zola, Dk. 43 Halil İbrahim Pekşen (Samsunspor), Dk. 20 Andrei Marc, Dk. 57 İsmail Dinler, Dk. 75 Berkay Can Değirmencioğlu, Dk. 84 Askar (Şanlıurfaspor)

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:43
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