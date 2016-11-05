Samsunspor, Şanlıurfa'yı 90+4'te geçti!
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Samsunspor, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi.
Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım
Samsunspor: Furkan Köse, Canberk Aydın (Dk. 32 Mehmet Çakır), Fatih Kılıçkaya, N'Diaye, Burhan Arman, Hasan Kılıç, Zola, Murat Gürbüzerol, Halil İbrahim Pekşen, Mustafa Sevgi (Dk. 89 Berkay Polat), Alperen Pak
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, İsmail Dinler, Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz (Dk. 88 Kağan Söylemezgiller), Mertcan Çam, Muhammet Beşir (Dk. 80 Artun Akçakın), Andrei Marc, Berkay Can Değirmencioğlu, Alican Karadağ, Fevzi Özkan (Dk. 69 Askar), Şaban Özel
Goller: Dk. 76 Mustafa Sevgi (Penaltıdan), Dk. 90+4 Murat Gürbüzerol (Samsunspor), Dk. 69 Fevzi Özkan (Penaltıdan) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Zola, Dk. 43 Halil İbrahim Pekşen (Samsunspor), Dk. 20 Andrei Marc, Dk. 57 İsmail Dinler, Dk. 75 Berkay Can Değirmencioğlu, Dk. 84 Askar (Şanlıurfaspor)
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:43
- Aslan 'arazi' oldu
Toplam 27
Yorum
Hüseyin ayyıldız Semih,sabri ve carole nin oyuna katkıları sıfır. Selçuk tolga sürekli yana ve geriye oynamakta.schinerder her topu kaptırmakta.ordan burdan eskiye özlem saçma vuruşlarda Eren yatmaya başkadı.podolski tank gibi. Yanlış anlsşılmasın tank gibi ağır.bir bruma bazen yasin kaleye gidebilen yegane oyuncular.yedek kulubesine bakıyorsun afam yok. Karabük antalya adana ve gençler maçı şans ile alındı Takım o kadar yavaş oynuyorki çayımı yenileyip geliyorum top hala bizim sahada yana geriye oynanmakta. Sabri orta yapar dışarı gidet. Carole adam geçemez yaptığı her ırta rakibe çarpar daha doğrusu adam geçemefiği için topu adamın içinden geçirmeye çalışır. Bu takımdan cacık bile olmaz.görün bakın dahada kötüye gidecek
- Hamzaoğlu: “Ligimiz oldukça renkli geçiyor”
Toplam 1
Yorum
.......... SEN KESİN FB İÇİN ÇALIŞMIŞINDIR. SENİN ÖNCELİĞİN FB HAMZA. GÖRECEĞİZ BURSA-- FB MAÇINDA.. O ZAMANDA LİG ÇOK RENKLİ OLACAK SEN HİÇ MERAK ETME.
- Arda Turan Milli Takıma geri döndü
Toplam 11
Yorum
Aslan SELCUK ANGI PERFORMANSINA GÖRE SECILDI?
Samsunspor, Şanlıurfa'yı 90+4'te geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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