Ne Mersin, ne Manisa

TFF 1. Lig’de 10. haftanın açılış maçında Mersin İY, sahasında Manisa ile golsüz berabere kalırken, ev sahibi ekibin hocası Yusuf Şimşek tribüne gönderildi

TFF tarafından daha önce 3'er puanı silinen Mersin İdman Yurdu ile Manisaspor, dün akşam 10. haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin maçından gol sesi çıkmadı: 0-0. Manisa 10'da Savaş, 31'de Bakaki ile gole yaklaştı ama sonuç alamadı. 42'de ise Mersinli Pedriel'in vuruşu az farkla auta gidince devre golsüz geçildi.



FIRSATLARI KAÇIRDILAR

PEDRİEL 68'de karşı karşıya pozisyonda topu auta atıp Mersin'i bir golden daha etti. 71'de Manisasporlu Eneramo ve Bahattin peş peşe fırsat harcadı. Maçta gol olmayınca iki takım da 1'er puanla yetindi.